Diyabet ve Gıda Etiketleri Paneli Düzenlendi

Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından Dünya Diyabet Günü dolayısıyla düzenlenen panelde diyabet ve gıda etiketlerinin içerik bilgileri hakkında bilgi verildi. TBV Başkanı Timur Erk, Türkiye'de diyabetli sayısının artacağını belirtti ve şeker tüketimine dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak şeker tüketimini azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Panelde, paketli ürünlerin etiketlerini okuma alışkanlığı kazanmanın önemi vurgulandı.

Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından Dünya Diyabet Günü dolayısıyla düzenlenen panelde diyabet ve gıda etiketlerinin içerik bilgileri hakkında bilgi verildi.

TBV konferans salonunda gerçekleştirilen panele ilişkin AA muhabirine açıklama yapan TBV Başkanı Timur Erk, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon diyabetlinin olduğunu belirterek ilerleyen yıllarda bunun yüzde 100 artacağının beklendiğini söyledi.

Böbrek yetmezliğinin iki büyük sebebinden birinin şeker olduğunu hatırlatan Erk, şeker tüketimine dikkati çekmek için diyabet gününü uluslararası boyutta kutladıklarını ifade etti.

Erk, Türkiye'de yetişkinlerde günlük şeker tüketiminin Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği miktarın üç katı olduğunu vurgulayarak bunu azaltmak için Sağlık Bakanlığıyla iş birliği yaptıklarını bildirdi.

Diyabetten korunmak için çeşitli önerilerde bulunan Erk herkesin etiket okuma alışkanlığı kazanması gerektiğini anlattı.

Paketli ürünlerin ambalajındaki "içindekiler" bilgilendirmesini, yazı karakterleri çok küçük olduğu için insanların okuyamadığına işaret eden Erk şunları kaydetti:

"Bütün paketlenmiş, işlenmiş gıdalardaki bilgileri çok iyi okumak gerekli. Ulusal düzeyde bir kampanya başlatıyoruz. Kampanyanın hedefinde etiketlerin okuma yazma alışkanlığını kazandırmak var. Biz bunları 12 seneden beri yapıyoruz. Gittiğimiz illerde yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Anlatmaya anaokulundan başlıyoruz. Mümkün olduğu kadar doğal ürünler yiyelim. Ambalajlanmış, paketlenmiş endüstriyel gıdalardan uzak kalalım. Doğal gıdalara yönelelim."

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, koroner hastalıkların en büyük nedeninin diyabet olduğunu belirterek bu konuda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sağlıklı insanın "mutlu insan" olduğunu belirten Bahadır, gençlik merkeziyle başlattıkları proje kapsamında, diyetisyenlerin ilçenin belli bölgelerindeki vatandaşlara kilo kontrolü yapıp öneriler sunduklarını aktardı.