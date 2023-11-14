Diyabet Vakalarının Artması Bekleniyor

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, 2021 yılında 537 milyon yetişkin diyabetle yaşadığını belirterek, "Bu sayının 2030'da 643 milyona, 2045'te ise 783 milyona çıkması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Damkacı, yaptığı açıklamada, 2021 yılında 537 milyon yetişkinin diyabetle yaşadığını belirtirken, 2030 yılında 643 milyona, 2045'te ise 783 milyona çıkmasının beklendiğini açıkladı. Damkacı, "Dünya çapında her 10 yetişkinden 1'i diyabet hastasıdır. Yüzde 90'dan fazlasında tip 2 diyabet vardır. Bunların yarısına yakınına henüz teşhis konulamamıştır. Çoğu durumda tip 2 diyabet ve komplikasyonları, sağlıklı alışkanlıkların benimsenmesi ve sürdürülmesiyle geciktirilebilir veya önlenebilir. Riskinizi ve ne yapmanız gerektiğini bilmek, önlemeyi, erken tanıyı ve zamanında tedaviyi desteklemek açısından önemlidir" dedi.

"Riski bilmek korunmayı bilmektir"

Damkacı, " Tip 2 diyabet tüm diyabetlerin yüzde 90'ından fazlasını oluşturur. Durumun gelişme riskini azaltmak için atılabilecek birkaç adım vardır. Tip 2 diyabet riskini azaltmak dengeli beslenmeyi ve düzenli fiziksel aktiviteyi içerir. Aşırı kilo ve obezite riski artırdığından sağlıklı kiloyu korumak çok önemlidir. Küçük bir kilo kaybı bile büyük bir fark oluşturabilir. Özellikle bir veya daha fazla risk faktörüne sahip kişiler için düzenli taramalar ve kontroller, erken belirtileri tespit edebilir ve bireylerin tip 2 diyabetin başlamasını geciktirmek veya önlemek için gerekli değişiklikleri yapmasına yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı. - BİLECİK