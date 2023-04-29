Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sudan'dan tahliye sürecinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kardeşlerimizi de tahliye edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da bir hastane temel atma törenine katılarak Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımları ve Sudan'daki tahliye sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Sudan'dan çok sayıda farklı ülkelerin vatandaşlarını da tahliye ediyoruz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kardeşlerimiz var, inşallah oradaki doktorlarımızla beraber onları da tahliye edeceğiz. Hiç kimseyi geride bırakmıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Konyaaltı İlçesi Sarısu Mahallesi'nde 150 yataklı Konyaaltı Devlet Hastanesi'nin temel atma törenine katıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Sağlık İl Müdürü İsmail Başıbüyük ve çok sayıda katılımcının yer aldığı temel atma töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımları, sağlık turizmi ve Sudan'daki tahliye sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.

Temel atma töreni sonrası Antalya'da ikamet eden Uygur Türkleri Bahargül Abdullah ve Elfira Erkin tarafından Bakan Çavuşoğlu'na 1,5 ayda tamamlanan el işçiliği ile boncuklardan oluşan bir tablo hediye edildi.