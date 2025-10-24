Haberler

DIOXIN2025 Sempozyumu Antalya'da Başlıyor


Bursa Teknik Üniversitesi öncülüğünde düzenlenecek '45. Halojenli Kalıcı Organik Kirleticiler Üzerine Uluslararası Sempozyumu', çevresel kimyasalların insan sağlığına etkileri ve çözümleri üzerine 400'ün üzerinde katılımcıyla Antalya'da gerçekleştirilecek.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öncülüğünde, doğadaki kimyasalların insan ve doğaya zararları, çözüm önerileri ve buna yönelik çevre politikalarının ele alınacağı "45. Halojenli Kalıcı Organik Kirleticiler Üzerine Uluslararası Sempozyumu (DIOXIN2025)" 1-6 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, alanında dünyanın saygın etkinliklerinden biri olan ve 1980 yılından bu yana her yıl farklı bir ülkede düzenlenen DIOXIN Sempozyumu bu yıl BTÜ öncülüğünde ve TÜBİTAK 2223-C desteğiyle Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında, 45 ülkeden 400'ün üzerinde katılımcı ve çok sayıda uluslararası firmanın katılımıyla, çevrede uzun süre kalabilen toksik kimyasalların doğaya ve insan sağlığına etkileri, halojenli kalıcı organik kirleticilerin tespiti ve analiz yöntemleri, temizleme, arıtma ve azaltım stratejileri ve uluslararası mevzuatlar, düzenlemeler ve çevre politikaları konularında bilimsel sunumlar ve oturumlar gerçekleştirilecek.

Sempozyumun başkanlığını, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Perihan Binnur Kurt Karakuş üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, sempozyumun Türkiye'de ve özellikle Bursa Teknik Üniversitesi yürütücülüğünde TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DIOXIN2025 gibi uluslararası düzeyde prestije sahip bir etkinliğin BTÜ öncülüğünde düzenlenmesinin, hem Türkiye hem üniversite adına gurur kaynağı olduğunu kaydeden Çağlar, "Çevre sorunlarının küresel ölçekte tartışılacağı bu sempozyum, bilimsel işbirliklerini güçlendirecek, araştırma kapasitemizi artıracak ve çevre politikalarına katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Karakuş da Türkiye'nin 2012'de adaylık başvurusu yaptığını belirtti.

Uluslararası tavsiye kurulu tarafından 2025 için ev sahipliğine layık görüldüğünü bildiren Karakuş, etkinliğin Türkiye'nin çevre bilimleri alanındaki bilimsel birikimini uluslararası arenada tanıtmak ve yeni işbirliklerine zemin hazırlamak açısından önemli bir fırsat sunduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Sağlık
