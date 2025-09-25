Dijital Uyuşturucular Gençleri Bağımlılığa Sürüklüyor

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi'nden Öğr. Gör. Dr. Ayşen Yalman, sosyal medya ve dijital oyunlarda yer alan bazı müziklerin içine yerleştirilen 'dijital uyuşturucu' olarak adlandırılan ses dosyalarının, gençleri bağımlılığa sürüklediğini söyledi.

AÜ İletişim Fakültesi'nden Öğr. Gör. Dr. Ayşen Yalman, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni nesil bağımlılıkların tehlike yarattığına değindi. Dijital uyuşturucuların farklı frekansların birleştirilmesiyle oluşturulan ses dosyaları olduğuna dikkati çeken Yalman, "Sol ve sağ kulağın farklı ses frekanslarını duyduğu, beynin bu farkı algıladığı ve bir titreşim ortaya çıkardığı biliniyor. Bu titreşim, kimyasal uyuşturucuların etkilediği beyin bölgesini uyarıyor. Beyin, bu hazzı simüle ediyor ve yeniden istemeye başlıyor. Basit bir ses dosyası gibi görünen bu içerikler, aslında kimyasal uyuşturucuların kullanımından önceki bir basamak olarak kabul edilmeye başlandı" diye konuştu.

DİJİTALDEN KİMYASALA CESARET ARTIYOR

Öğr. Gör. Dr. Yalman, dijital uyuşturucunun gençlerde bağımlılık yaptığını, bir sonraki adımda kimyasal uyuşturucu kullanımına cesaret verdiğini belirterek, "Bu ses dosyaları bağımlılığa dönüşüyor. Genç bireyler ulaştıkları bu hazzın ardından kimyasal uyuşturucuları denemek için çok daha cesur hale geliyor ve kullanım oranları artıyor" dedi.

'KULAKLIK KULLANIMINI TAKİP EDİN'

Bu içeriklere erişimin çok kolay olduğuna dikkati çeken Yalman, ailelerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Yalman, "Müzik dosyalarının çoğu akıllı telefon uygulamalarında satılıyor. Özellikle kulaklıkla dinlenmesi etkisini 5 kata kadar artırıyor. Aileler, çocuklarının telefonlarındaki uygulamaları, uygulama içi satın alımları, harcadıkları paraları ve kulaklık kullanımını mutlaka takip etmeli. Aksi takdirde çocuklar kendi odalarında, güvenli sandıkları ortamda bu içeriklere kolayca ulaşabiliyor" diye konuştu.

