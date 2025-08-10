Bakan Memişoğlu: Güçlü Olmamız Lazım Ki Bu Katliamlar İleride Olmasın

1) BAKAN MEMİŞOĞLU: GÜÇLÜ OLMAMIZ LAZIM Kİ BU KATLİAMLAR İLERİDE OLMASIN

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Bizler kuvvetli ve güçlü olmamız lazım ki bu katliamlar ileride olmasın. Çocuklarımız bu katliama şahit olan dünyada yaşamasın diye birlikte hareket etmemiz lazım" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'nin İkizdere ilçesinde 2 bin 600 rakımlı Ovit Yaylası'nda bu yıl 25'incisi düzenlenen geleneksel Ovit Yayla Şenlikleri'ne katıldı. Bakan Memişoğlu, yöresel kıyafetli yaylacılarla tulum eşliğinde temsili yayla göçünde yürüyerek, şenlik alanına geldi. Burada katılımcılara seslenen Bakan Memişoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Bizler kuvvetli ve güçlü olmamız lazım ki bu katliamlar ileride olmasın. Çocuklarımız bu katliama şahit olan dünyada yaşamasın diye birlikte hareket etmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Bir olacağız, diri olacağız, güçlü olacağız.' İşte bu gelenek ve görenekler bu Anadolu'daki birliktelik Allah'ın izniyle dünyadaki bu vahşi, kapital aynı zamanda insanları birbirine öldürerek, yok ederek, onlardan kazanç ve hükümranlık elde etmeye çalışan bu vahşi medeniyetin artık sonunu getireceğine inanıyorum. Onun için biz bir olacağız, diri olacağız, güçlü olacağız" diye konuştu.

'BERABER ÇOK DAHA İYİ GÜNLER YAŞAYACAĞIZ'

Hep beraber daha iyi günler yaşanacağını söyleyen Memişoğlu, "Farklılıklarımız olsa dahi onları bir araya getirip, güçlü olacağız. O nedenle bu tür faaliyetler, bu tür gelenek ve görenekleri yaşatmak bizleri bir araya getiriyor. İşte 50 yıl sonra ben buradayım. Birçok arkadaşımız burada. İstanbul'dan Anadolu'nun çok çeşitli yerlerinden insanlar geliyor ve birlikte hareket ediyor. Güçleniyoruz. Onun için Allah'ın izniyle hep beraber birlikte çok daha iyi günler yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

'GELENEK GÖRENEKLERİMİZİ YAŞATIYORLAR'

Bakan Memişoğlu yaylada basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise "25 senedir devam eden Ekşioğlu Vakfı'nın düzenlediği Ovit Şenlikleri'ndeyiz. İnsanlarımız birlik beraberlik içerisinde burada. Tam yayla havası var. Esasında gerçek yayla havasında bir araya geldiler. Gelenek göreneklerimizi yaşatıyorlar. Anadolu çok zengin bir yer. Medeniyetlerin birleştiği, insanların gelenek göreneklerine bağlı olduğu bir yerdeyiz. İnşallah bu birliktelik ve güç birliği, iyilik medeniyeti dediğimiz barışın ve dostluğun her yere ileten geçmiş atalarımız gibi güçlü hale gelecek. ve bugün gördüğümüz dünyadaki acıları yaşamayacağız inşallah" dedi.