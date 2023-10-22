Devrek'te Uğur Böcekleri Artış Gösteriyor

Devrek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Rıfat Verim, ilçede bazı köylerde uğur böceklerinde yoğun artış yaşandığını ifade etti. Verim, uğur böceklerinin zararlı böceklerle beslendiğini ve insanlara zararının olmadığını belirtti.

Devrek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Rıfat Verim, ilçede bazı köylerde uğur böceklerinde yoğun artış yaşandığını ifade ederek etti.

Uğur böceklerinin artışına yönelik açıklamada bulunan Verim şöyle dedi:

"Bilindiği üzere köylerimizde Uğur böceklerinin yoğunluğunda artış yaşandı. Havaların bir sıcak bir soğuk gitmesiyle birlikte böceklerin davranış şekli de değişti. Uğur böcekleri kışlama alanı olarak evlerimizi, balkonlarımızı tercih etti. Bunları uzaklaştırmak, öldürmek yerine varlıklarını kabul etmeli ve özgür bırakmalıyız. Bu durum seneye meyvelerin, sebzelerin, mahsullerin bol olacağının garantisi. Uğur böcekleri zararlı böceklerle beslenmekte ve insanlara zararı olmamaktadır. Eğer öldürülürse zararlı böcekler ortaya çıkacaktır. Bu konuda halkımızdan bilinçli olmalarını ve Uğur böceklerini imha etmek yerine korumalarını rica ediyoruz. Uğur böcekleri normalde açık havada yaşadıkları ve bitki zararlılarıyla beslendikleri için faydalı sayılırlar. Bu böcekler böcek ilacı (pestisit) ihtiyacını azaltmada oldukça faydalı olmuş ve birçok hastalığa sebep olan, yaprak bitleri, akarlar ve kabuklu bitler taşıyan sert ağaçlı ormanları rahatlatmıştır." - ZONGULDAK