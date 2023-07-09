Üye Girişi
Haberler
Devrek'te ambulans mahsur kalanları kurtarıldı

Devrek'te ambulans mahsur kalanları kurtarıldı

Sağlık Haberleri

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yoğun sağanak sebebiyle suyla kaplanan caddede mahsur kalan bir ambulans içindeki sağlık personelleri, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

DEVREK'TE AMBULANSTA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Zonguldak'ın Devrek ilçesine etkili olan yoğun sağanak sebebiyle suyla kaplanan caddede bir ambulans ilerleyemedi. İlçe merkezindeki TOKİ konutlarına bir hastaya müdahale için giden ambulansın içinde mahsur kalan sağlık personelleri, itfaiye ekibi tarafından yapılan çalışma sonrası kurtarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Sağlık

Zonguldak Hisarcık Devrek Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title