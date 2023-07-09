Devrek'te ambulans mahsur kalanları kurtarıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yoğun sağanak sebebiyle suyla kaplanan caddede mahsur kalan bir ambulans içindeki sağlık personelleri, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

DEVREK'TE AMBULANSTA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Zonguldak'ın Devrek ilçesine etkili olan yoğun sağanak sebebiyle suyla kaplanan caddede bir ambulans ilerleyemedi. İlçe merkezindeki TOKİ konutlarına bir hastaya müdahale için giden ambulansın içinde mahsur kalan sağlık personelleri, itfaiye ekibi tarafından yapılan çalışma sonrası kurtarıldı.