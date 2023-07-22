Devlet Sanatçısı Mehmet Ertürk'ün Organları 5 Hastaya Umut Oldu

Çanakkale'de geçirdiği rahatsızlık sonucu beyin ölümü gerçekleşen devlet sanatçısı Mehmet Ertürk'ün ailesince bağışlanan organları, Bursa'daki 5 hastaya umut oldu.

Beyin kanaması nedeniyle 2 gün önce Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan 66 yaşındaki Mehmet Ertürk'ün beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Ata Ertürk, babasının organlarını bağışlama kararı aldı.

Devlet sanatçısı Ertürk'ün iki böbreği ve karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi, korneaları ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Ata Ertürk, babasının sağlığında kendisinden organlarını bağışlamasını istediğini belirterek, "Babam 'Öldükten sonra toprak olup gideceğiz. Hiç olmazsa birilerini yaşatayım, ben de onunla yaşamaya devam edeyim.' demişti. Ben de babamın bu isteğini yerine getirdim." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Uzm. Dr. Azem Ülkü ise şöyle konuştu:

"Ata Bey en doğru kararı verdi. Organ nakli bekleyen pek çok hastamızı hayata bağlayacak. Sağlığına kavuşmayı bekleyen birileri Mehmet Ertürk'ün organlarıyla yaşamaya devam edecek. Ata'nın acısı büyük biliyorum. Kendisine bu duyarlı kararından dolayı teşekkür ediyorum. Babası başkalarına can verdiği için o da yaşamaya devam edecek."

Başhekim Op. Dr. Hasan Keser de merhum Mehmet Ertürk'e Allah'tan rahmet, ailesine de sabır dilediğini kaydetti.

Ertürk'ün cenazesinin yarın öğle namazının ardından Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.