Devlet Hastanesinde Mazeretsiz Mesaiye Gitmeyen Sekreter Görevden Alındı

Bir devlet hastanesinde çalışan genç kadın, mazeret bildirmeden 10 gün mesaiye gitmediği için görevden el çektirildi. Danıştay, psikolojik rahatsızlığının işe gitmesini engelleyecek nitelikte bir mazeret olmadığı gerekçesiyle görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Bir devlet hastanesinde sekreter olarak çalışan genç kadın, mazeret bildirmeden 10 gün mesaiye gitmeyince görevden el çektirildi. İdare Mahkemesi'nin kapısını çalan mağdur memur, psikolojik rahatsızlığı sebebiyle işe gitmediğini dile getirdi. Yıllar süren davaya son noktayı koyan Danıştay, psikolojik rahatsızlığının işe gitmesini engelleyecek nitelikte bir mazeret olmadığı gerekçesiyle görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

İlçe devlet hastanesinde tıbbi sekreter olarak çalışan genç kadın, 10 gün boyunca mazeret bildirmeden mesaiye gitmeyince memuriyetten atıldı. Psikolojik tedavi gördüğünü belirten genç memur, 1. İdare Mahkemesi'nin kapısını çaldı. 10 gün süreyle kesintisiz ve mazeretsiz olarak görevine gelmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca 15/04/2016 tarihinden itibaren görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesini istedi. Davalı Sağlık Bakanlığı ise davacının psikolojik rahatsızlığının işe gelmesine mani derecede olmadığını belirterek davanın reddini talep etti. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Davacı kadın, dosyayı Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Temyiz müracaatını değerlendiren Mahkeme, itirazı reddetti. Davacı kadın bu kez kararı Danıştay'a taşıdı.

Danıştay 12. Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; bir Devlet memurunun görevden çekilmiş sayılabilmesi, izin almaksızın veya kurumca kabul edilen bir mazeret olmaksızın 10 gün kesintisiz olarak göreve gelinmemiş olması halinde hukuken mümkün olduğu hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi: "Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. Davacının temyiz isteminin reddine, Davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi kararının onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir." - BURSA