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Devlet Hastanesinde Cinsel İstismar İddiasına Yanıt

Devlet Hastanesinde Cinsel İstismar İddiasına Yanıt
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Sağlık Bakanlığı, devlet hastanesinde cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama yaparak, hekimlerin muayene sırasında şüpheli bir durumu tespit ettiklerini, ivedi harekete geçildiğini ve incelemecinin atandığını bildirdi.

SAĞLIK Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'devlet hastanesinde cinsel istismar' iddiasına ilişkin, "Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır" denildi.

Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıklı Çözüm' sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'devlet hastanesinde cinsel istismar' başlıklı habere ilişkin açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Hekimlerimiz tarafından muayene esnasında tespit edilen şüpheli durumla ilgili ivedi harekete geçilmiş ve incelemeci atanmıştır. Ayrıca söz konusu şüpheli durum, derhal adli makamlar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili yürümekte olan adli ve idari süreçleri titizlikle takip ediyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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