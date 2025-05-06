Boynundaki dev tümörle doğan bebek hayata tutundu

Kütahya Şehir Hastanesi'nde, tıp literatürüne geçecek bir başarıya imza atıldı

34 Haftalık Mehmet Eymen Kara, doğar doğmaz yapılan olağanüstü bir müdahale sayesinde hayata tutundu

Doğumda boynunda 445 gramlık dev bir tümör bulunan bebek, nefes alamaz durumdayken acil sezaryenle alındı ve uzman doktorların saniyelerle yarıştığı müdahaleyle yaşama bağlandı

KÜTAHYA - Kütahya Şehir Hastanesi'nde, tıp literatürüne geçecek bir başarıya imza atıldı. 34 Haftalık Mehmet Eymen Kara, doğar doğmaz yapılan olağanüstü bir müdahale sayesinde hayata tutundu. Doğumda boynunda 445 gramlık dev bir tümör bulunan bebek, nefes alamaz durumdayken acil sezaryenle alındı ve uzman doktorların saniyelerle yarıştığı müdahaleyle yaşama bağlandı.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Aydın liderliğindeki ekip, göbek kordonu aracılığıyla kan dolaşımı sürerken, yaklaşık 12 dakika içinde bebeğin hava yollarını açmayı başardı. Aydın, "Bu müdahaleyi yapmasaydık, bebeğin yaşama şansı yoktu" diyerek sürecin ne kadar kritik olduğunu vurguladı.

Yoğun bakımda altı gün süren takip sonrası bebek ameliyata alındı. Aydın ve ekibi, başka bir uzmanla birlikte 445 gramlık dev tümörü başarıyla çıkardı. Aydın, "Bilimsel olarak dünyada bu, yedinci vaka. Böyle bir ekiple bunu başarmak hepimiz için gurur kaynağı" dedi.

Neonatoloji Uzmanı Dr. Musa Turgut ise, "Bu nadir görülen bir durumdu. Devletimizin sunduğu imkanlar ve ekibimizin özverisiyle bebeğimizi sağlığına kavuşturduk" diye konuştu.

Çocuk cerrahisi operasyon ekibinde Prof. Dr. Tayfun Aydın, Dr. Öğretim Üyesi Serkan Teli, Dr. Öğretim Üyesi Merve Yaman, Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Camgöz, Dr. Ali Kaynak, Op. Dr. Kübra İnan, Prof. Dr. Hüseyin İlhan, Dr. Öğretim Üyesi Hüsam İbrahimoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Turan Canmurat İzgi, Dr. Öğretim Üyesi Cemal Aksoy ve Dr. Musa Turgut yer aldı.

Anne Fatma Kara, "İlk kötü haberi aldığımda yıkıldım, çok kötü bir durumdu. Ama doktorlarımız sayesinde bu süreci kolay atlattık. Onların emeği sayesinde bebeğim şimdi sağlıklı ve yanımda" ifadelerini kullandı.

Mehmet Eymen, doktorların yoğun çabalarıyla sağlığına kavuşarak önümüzdeki günlerde taburcu edilecek.