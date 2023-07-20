DEÜ'de Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi Oluşturuldu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Uygulama Araştırma Hastanesinde şehit yakınları ve gazilerin sağlık hizmetlerine hızlı şekilde ulaşabilmeleri amacıyla 'Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi' oluşturuldu. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın da katıldığı törenle birimin açılışı gerçekleştirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Uygulama Araştırma Hastanesinde şehit yakınları ve gazilerin sağlık hizmetlerine hızlı şekilde ulaşabilmeleri amacıyla "Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi" oluşturuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi'ndeki DEÜ Uygulama Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan birimin açılışı DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Hotar, açılışta yaptığı konuşmada, birimi, şehit yakınları ve gazilere vefa duygusuyla hizmete açtıklarını kaydetti.

Bölgenin en büyük hastanesi olarak hizmete aldıkları birimi ve faaliyetlerini önemsediklerin belirten Hotar, şunları söyledi:

"Hiçbir şekilde karşılığını ödeyemeyeceğimiz, vatanımız için gözünü kırpmadan kendini feda eden kahraman şehitlerimize ve gazilerimize ne yapsak az gelir. Biz bu çalışmayı bir lütuf olarak değil, geç kalmış bir hizmet olarak görüyoruz. Onlar hiçbir karşılık beklemedi. Dolayısıyla bize düşen, onların hatıralarına, geride bıraktıklarına ve en değerli varlıklarına saygı göstermek; yardımcı olmaktır. Tüm şehitlerimizi ruhu şad olsun, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum."

Tören sonunda Rektör Hotar'a İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Alphan tarafından tablo hediye edildi.

Hotar da Dernek Başkanı Alphan ile etkinliğe katılan şehit eşlerine, 15 Temmuz anısına DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından tasarlanan ve İzmir Meslek Yüksekokulu tarafından üretilen özel anı madalyonu hediye etti.