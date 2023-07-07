DEÜ'de Genetik Obezite Tarama Polikliniği Hizmete Açıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde kurulan Genetik Obezite Tarama Polikliniği, Türkiye'deki ilk obezite merkezi olarak hizmete açıldı. Poliklinikte 2 doktor, beslenme ve diyet uzmanı, klinik psikolog ve fizyoterapist görev yapacak.

Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) kurulan Genetik Obezite Tarama Polikliniği hizmete açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi'nde açılan poliklinik, genetik tarama alanında Türkiye'deki ilk obezite merkezi olma özelliği taşıyor.

Haftanın 5 günü açık olacak merkezde, biri öğretim üyesi, diğeri asistan hekim olmak üzere 2 doktor, beslenme ve diyet uzmanı, klinik psikolog ve fizyoterapist hizmet verecek.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, polikliniğin açılışında, obezitenin çağın önemli sorunlarından olduğunu vurguladı.

Obeziteyle mücadele alanında önemli bir adım attıklarını aktaran Hotar, şöyle dedi:

"Devletimizin bize sunduğu kaynakları sağlık alanında kentimizle ve ülkemizde buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bölgenin en büyük kapasitesine sahip hastanemizde hizmete aldığımız obezite polikliniğindeki uygulamalarla, genetik tanımlama başta olmak üzere birçok ilki halkımıza sunacağız. Üniversitemizin ve siz değerli mensupların emekleriyle kurulan bu merkeze herkesin sahip çıkmasını istiyorum. Sunulacak olan sağlık hizmeti halkımıza büyük bir katkı sağlayacak. Obezite sorununa çözümler üretilmesi ve genetik tanımlamaların yapılması gibi önemli hedefleri olan Obezite Polikliniğimizden beklentimiz çok büyük. Ülkemizde ilk olmanın gururuyla güzel dönüşlerin olacağını ve merkezimizin daha da büyüyeceğini umuyoruz."