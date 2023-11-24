Depremzede öğretmen adayının lösemi mücadelesi

Depremzede öğretmen adayının hayali lösemiyi yenip, atanmak

DEPREMDE Gaziantep'teki evleri hasar görünce anne ve babasıyla Ankara'ya taşınan beden eğitimi öğretmenliği mezunu Mahmut Erol (22), 2 ay önce lösemi olduğunu öğrendi. Tedavisi süren Erol, "Hasta olduğumu öğrendiğimde bunun benim öğretmenlik hayallerimi gerçekleştirmeme engel olmayacağını düşündüm. Bir an önce kanseri yenip, hayalini kurduğum öğretmenliği yapabilmek için derslerime çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Mahmut Erol'un, annesi Gülbahar (50) ve babası Savaş Erol (50) ile oturduğu Gaziantep'teki evleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü. Erol ailesi, yeni bir deprem olmasından endişe duyarak, Ankara'ya taşındı. Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu Mahmut Erol, bir taraftan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanırken, ailesine destek olmak için de yüzme havuzunda spor eğitmeni olarak işe başladı. Erol, işe başlarken kendisinden istenen sağlık raporundaki test sonuçlarında bir problem olduğunu görünce hastaneye başvurdu. Erol, 2 ay önce yapılan testlerde lösemi olduğunu öğrendi. İşi bırakan Erol, hem kemoterapi tedavisi alıyor hem de hayali olan öğretmenliği yapabilmek için KPSS'ye hazırlanıyor.

'MORAL MOTİVASYONUM YÜKSEK'

Mahmut Erol, Ankara'ya taşınınca ailesine destek olabilmek için çalışmaya karar verdiğini söyleyerek, "Spor eğitmenliği işi buldum. Bir yandan da KPSS'ye çalışıyordum. İşe başlarken benden sağlık raporu istendi. Ben de istenen testleri verdiğimde tahlil sonuçlarında bir problem olduğu gözlemlendi. Konunun üzerine gittikçe yapılan araştırmalar sonucunda kanser hastası olduğumu öğrendim. Hasta olduğumu öğrendiğimde bunun benim öğretmenlik hayallerimi gerçekleştirmeme engel olmayacağını düşündüm. Moral motivasyonum yüksek. Bir an önce kanseri yenip hayalini kurduğum öğretmenliği yapabilmek için derslerime çalışmaya devam edeceğim"dedi.

'HAYALİM OLAN ÖĞRETMENLİĞE BAŞLAMAK İSTİYORUM'

Kanser olduğunu öğrendiğinde önce konduramadığını ifade eden Erol "Sonuçta sporcuydum ve çevremde de daha önce hiç böyle bir hastalık görmemiştim. Haberi aldıktan sonra moral ve motivasyona ihtiyacım olduğu için araştırmalar yaptım. Bu süreçte de yolum LÖSEV ile kesişti. Burada benim gibi arkadaşlarımın kanseri atlattığı, tedavi gördüğü birçok insanla tanıştım. Sosyal medya gruplarında birbirimize destek, umut olmaya başladık. Benim de kanseri atlatacağıma olan inancım arttı. Şu anda tedavi sürecim çok güzel ilerliyor. Ben en büyük hayalim olan öğretmenlik mesleğine bir an önce başlamak istiyorum" diye konuştu.