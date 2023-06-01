Depremzede öğrencilere süt dağıtıldı

Adıyaman'da okullarda depremzede öğrencilere 1 Haziran Dünya Süt günü nedeniyle süt dağıtıldı. 1 Haziran Dünya Süt Günü münasebetiyle, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü organizasyonunda öğrencilere süt dağıtıldı. Depremzede öğrenciler için iki farklı süt firmasından gönderilen 25 bin paket süt Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ve görevliler tarafından dağıtıldı.

Adıyaman'da okullarda depremzede öğrencilere 1 Haziran Dünya Süt günü nedeniyle süt dağıtıldı.

1 Haziran Dünya Süt Günü münasebetiyle, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü organizasyonunda öğrencilere süt dağıtıldı. Depremzede öğrenciler için iki farklı süt firmasından gönderilen 25 bin paket süt Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ve görevliler tarafından dağıtıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, 1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle Adıyaman'a süt gönderen firmalara teşekkür ederek, çocukların gelişi için sütün öneminden bahsetti. - ADIYAMAN