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Depremzede öğrencilere süt dağıtıldı

Depremzede öğrencilere süt dağıtıldı

Sağlık Haberleri

Adıyaman'da okullarda depremzede öğrencilere 1 Haziran Dünya Süt günü nedeniyle süt dağıtıldı. 1 Haziran Dünya Süt Günü münasebetiyle, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü organizasyonunda öğrencilere süt dağıtıldı. Depremzede öğrenciler için iki farklı süt firmasından gönderilen 25 bin paket süt Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ve görevliler tarafından dağıtıldı.

Adıyaman'da okullarda depremzede öğrencilere 1 Haziran Dünya Süt günü nedeniyle süt dağıtıldı.

1 Haziran Dünya Süt Günü münasebetiyle, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü organizasyonunda öğrencilere süt dağıtıldı. Depremzede öğrenciler için iki farklı süt firmasından gönderilen 25 bin paket süt Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ve görevliler tarafından dağıtıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, 1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle Adıyaman'a süt gönderen firmalara teşekkür ederek, çocukların gelişi için sütün öneminden bahsetti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Dünya Süt Günü Adıyaman Sağlık Haberler

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