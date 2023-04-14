Depremzede Asistan Hekimler Başka Şehirlere Nakil Talebinde Bulundu

ANKARA'da, deprem felaketinde yıkıma uğrayan 4 şehirde eğitim alan asistan hekimler, başka şehirlere nakil taleplerini dile getirdi.

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'daki üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakültelerinde eğitim alan yaklaşık 40 asistan hekim, Sağlık Bakanlığı önünde bir araya geldi. Bakanlık önünde 'Depremzede Asistan Hekimlerin Sesini Duyun' yazılı pankart açan grup, Türkiye'nin diğer illerindeki üniversitelerine nakil taleplerini dile getirdi. Asistan hekimler, depremde hasar gören hastanelerde çalışmaya zorlandıklarını, depremzede asistan hekimlerin uzmanlık eğitimlerini alabilmeleri için kalıcı olarak başka şehirlere nakil edilmesi gerektiğini söyledi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan asistan hekim, "Hastalarımızı takip ettiğimiz, eğitimimizin önemli bir parçasını oluşturan servislerimizin çoğu kapalı olduğu için eğitimimiz ciddi oranda ve telafi edilemeyecek derecede sekteye uğramıştır. Çünkü sadece Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'daki uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri durmuş, geri kalan illerdeki meslektaşlarımızın uzmanlık eğitimleri devam etmektedir. Depremin üzerinden 2,5 ay geçmiş olmasına rağmen, diğer 77 ildeki meslektaşlarımızla aramızda klinik, teorik ve pratik anlamda kapanmayacak derecede farklar oluşmuştur" ifadelerini kullandı.