Depremin vurduğu Hatay'da hastane yıkımı

Yıkım esnasında iş makinesinin üzerine devrilen hastanenin 9 katlı ana bloğu dinamitle patlatıldı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da yıkım esnasında iş makinesinin üzerine devrilen hastanenin 9 katlı ana bloğu dinamitle patlatılarak yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesinde 9 katlı özel hastanenin yıkımı dinamitle patlatılarak gerçekleşti. Hastanenin yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hastanenin diğer bloğunun yıkımı esnasında bina, iş makinesinin üzerine çökmüş ve bu anlar da cep telefonu kamerasına yansımıştı.