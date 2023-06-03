Depremde yakınlarını kaybeden doktor kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde 30 civarında yakınını kaybeden ve 26 gün önce de eşi hayata veda eden Acil Tıp Uzmanı Doktor Taylan İnal (55), evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde 30 civarında yakınını kaybeden ve 26 gün önce de eşi hayata veda eden Acil Tıp Uzmanı Doktor Taylan İnal (55), evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. İnal'ın deprem bölgesinde birçok yakınını kaybettiği ve gönüllü olarak bir süre Hatay'da görev yaptığı öğrenildi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzun yıllardır görev yapan Acil Tıp Uzmanı Doktor Taylan İnal, mesaisi bitikten sonra Nilüfer'deki evine istirahat etmeye gitti. Bir süre sonra sol tarafında ağrı hisseden İnal, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer Ek Hizmet Binası'na gitti. Burada yapılan tetkikler sonucunda bir şey bulunamayınca tekrar evine dönen İnal, bir yakını tarafından evde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan bir çocuk babası Taylan İnal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uzman Doktor Taylan İnal'ın 6 Şubatta meydana gelen deprem sonrası memleketi Hatay'da birçok yakınını kaybettiği ve gönüllü olarak bölgede görev yaptığı öğrenildi. Öte yandan, İnal'ın eşinin de 26 gün önce vefat ettiği öğrenildi.

Uludağ Üniversitesi'nde okuyan 19 yaşında bir kızı olan İnal'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a götürüldü. - BURSA