Deprem Bölgesinde Yılan ve Akrep Sokmaları Artıyor

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Afet Grubu Sekreteri Doç. Dr. Sarper Yılmaz, deprem bölgesinde bölge halkı arasında acile başvurularda, akrep ve yılan sokmalarının dikkat çekmeye başladığını kaydetti. Yılmaz, "Mevsim değiştikçe, hava koşulları değiştikçe, yılan, akrep sokmaları ile karşılaşmaya başladık. O yüzden tüm bunlarla ilgili ne yapılabilir, nasıl önlemler alınması gerekli, çözümü ne olur, bunlara dair bir rapor hazırlayıp bakanlığa vereceğiz" dedi.

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından Antalya'da gerçekleştirilen ulusal kongrede, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından ilk saatlerden itibaren bölgeye koşan acil tıp uzmanları bir araya geldi. Kongrede afet ve deprem ana temayı oluştururken, ülkenin her yerinden gelen bine yakın acil tıp uzmanı, çeşitli oturumlar ve kurslarda, vatandaşların hastaneye ulaşmadaki ilk kapısı olan acillerde karşılaştıkları vakalara dair en güncel, bilimsel değerlendirmeleri birlikte tartıştı. Kongrede ayrıca, depremden en çok etkilenen 10 ilin acil tıp uzmanlarının bir araya geldiği, ' Deprem Çalıştayı' da gerçekleştirildi. Çalıştayda, bölge acillerinde devam eden sorunlar, alınması gereken önlemler değerlendirildi. Büyük oranda hasar gören sağlık tesislerinin olduğu bazı illerden çevre illere dağılan hasta başvuruları nedeniyle, Adana Şehir Hastanesi gibi kimi bölge hastanelerinin, büyük bir hasta yükü ile karşı karşıya olduğu vurgulandı. Ayrıca deprem travmasını yaşamış, yakınlarını kaybetmiş pek çok acil hekimi ve sağlık personelinin de halen nispeten daha küçük iller olmasına rağmen bazı acillerde günlük 2 bini bulan hasta başvurusu ile baş etmeye çalıştığı belirtildi. Bölge halkının poliklinik hizmetlerini alabileceği sahra hastanelerinden haberdar olmadığı için, en ufak bir sağlık ihtiyacında acillere başvurduğu ve bunun da, acillerdeki kritik hastalara verilmesi gereken hizmeti aksatabildiği, buna yönelik halkı bilgilendirici yönlendirmeler yapılması gerektiği kaydedildi.

"6 ŞUBATTAN BERİ 10 İLİMİZE KALP MASAJI YAPIYORUZ"

"10 İL BÜYÜK BİR YIKIM YAŞADI 81 İLLE BUNU YÖNETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"AİLESİ ORDU'DA, KARAVANIYLA DEPREM BÖLGESİNDE YAŞAYAN ACİL DOKTORU VAR"

"BÖLGE HALKI SAHRA HASTANELERİNİ BİLMİYOR"

"AKREP YILAN SOKMALARI, GÖZ ENFEKSİYONLARI ARTTI"

Doç. Dr. Yılmaz, son olarak da bölge halkı arasında acile başvurularda, akrep ve yılan sokmalarının dikkat çekmeye başladığını kaydederek şu uyarılarda bulundu: "Bizim çevresel aciller dediğimiz başvurularımız arttı. Örneğin yılan sokması, akrep sokması gibi, ya da vatandaşların her zaman temiz suya ulaşamaması nedeniyle, göz enfeksiyonları. Çevresel acil dediğimiz o hasta profilimizde belirgin bir artış görüyoruz. Bu sürecin özellikle havaların ısınmasıyla beraber yaşam şartlarının zorlaşması nedeniyle, acillere de çok ciddi bir hasta başvurusu olarak yansıyabileceğini düşünüyoruz. Örneğin kışın, karbonmonoksit zehirlenmesi çok yaşadık deprem sonrası süreçte. İnanılmaz derecede soba zehirlenmesi vakaları görüyorduk acillerde. Mevsim değiştikçe, hava koşulları değiştikçe, yılan, akrep sokmaları ile karşılaşmaya başladık. O yüzden tüm bunlarla ilgili ne yapılabilir, nasıl önlemler alınması gerekli, çözümü ne olur, bunlara dair bir rapor hazırlayıp bakanlığa vereceğiz."