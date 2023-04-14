Deprem bölgesindeki çocukların yetişkin istismarından korunması için İstanbul Kültür Üniversitesi'nde 'Deprem Bölgesinde Çocuk Olmak' paneli düzenlenecek.

Deprem bölgesindeki çocukların yetişkin istismarından korunmasına yönelik 'Deprem Bölgesinde Çocuk Olmak' paneli 17 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek.

Deprem bölgesindeki çocukların korunmasına yönelik tedbirlerin ele alınacağı panel İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde Önder Öztunalı Konferans Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak. Çocukların suça sürüklenmesi, çocuk hakları, çocukların korunmasında yetişkin yükümlülükleri ve özel gereksinimli çocukların korunma ve geliştirilmesine yönelik ihtiyaçların ele alınacağı panelin moderatörlüğünü Eğiitim ve İletişim Uzmanı Ece Karaboncuk yapacak.

Üniversitenin Psikoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Erbay, Hukuk Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Özge Sırma ve Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Arzu Özen'in konuşmacı olacağı etkinlikte deprem bölgesinde koruma altındaki çocuklara ilişkin saha deneyimlerini ise KALBEN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Müge Yelekçi aktaracak.

İstanbul Kültür Üniversitesi zorlu coğrafyalardaki çocukların haklarına dikkati çekmek sinemada çocuk haklarını da ele alacak. Çocukların korunması için toplumsal farkındalığı sağlamak adına, panelin ardından Lübnan & Fransa 2018 ortak yapımı Kefernahum filminin okuması yapılacak. Lübnanlı bir çocuk olan Zain'in hikayesini ele alan Kefernahum filmi, üniversitenin Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden Doç. Dr. Perihan Taşöz moderatörlüğünde sinema yazarı Rıza Oylum ile masaya yatırılacak. Etkinliğe katılım ücretsiz olacak.