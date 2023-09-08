6 Şubat depreminde Adıyaman'da, binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Deprem bölgesi Adıyaman'da AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü tarafından çalışma yöntemleri ve uygulaması, enkaz çalışmaları, tripot ile kesilen parçaları temizleme işlemleriyle ilgili temel eğitimler verildi. Yapılan eğitimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Deprem bölgesi Adıyaman'da, AFAD personellerine temel eğitim verildi.

6 Şubat depreminde Adıyaman'da, binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Deprem bölgesi Adıyaman'da AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü tarafından çalışma yöntemleri ve uygulaması, enkaz çalışmaları, tripot ile kesilen parçaları temizleme işlemleriyle ilgili temel eğitimler verildi. Yapılan eğitimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN