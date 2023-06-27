Dental Estetik, uluslararası başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor

Dental Estetik, dünyanın birçok ülkesinden binlerce danışanının olumlu dönüşleriyle sağlık turizminin önemini bir kere daha ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda ünlü isimlerin tercihi olan şirket, en çok aranan sağlık turizmi şirketi unvanına sahip.

Dental Estetik her yıl uluslararası başarılarıyla adından sıkça söz ettirirken bir yandan da Türkiye'nin en başarılı şirketlerinin başlarında geliyor. Dünyanın birçok ülkesinden binlerce danışanının teşekkür dönüşleri, güvene dayalı sağlık turizminin önemini bir kere daha ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda birbirinden ünlü isimlerin tercihi olan Dental Estetik geçtiğimiz ay ünlü arama motorunda en çok aranan sağlık turizmi şirketi unvanına sahip.

UĞUR TURAN: SAĞLIĞINIZI İŞİ BİLEN VE PROFESYONEL KİŞİLERE TESLİM EDİN

Sağlık turizminde dikkat edilmesi gerekenlere vurgu yapan Dental Estetik Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Turan, ''Dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce danışanımız ve hastamız var. Her yıl binlerce insanın hayatına dokunmanın ve aldığımız teşekkür dönüşleri gurur verici. Sağlığınızı lütfen işi bilen ve profesyonel kişilere teslim edin. Danışanlarımızın gerekli tüm tetkikleri ve alerji testlerini yapmadan işleme başlamıyoruz. Çünkü insan sağlığı her zaman önde geliyor. Empati ve güven vazgeçilmez kırmızı çizgilerimizdir'' dedi.