Denizli haberi | Güney Afrika'da maymun çiçeği vakası 4'e yükseldi
Gelen Denizli haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde maymun çiçeği vaka sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde maymun çiçeği vaka sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.
Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, ülkede dördüncü kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığını belirtti.
Bakan Phaahla, virüsün tespit edildiği 28 yaşındaki kişinin yakın zamanda İspanya'ya seyahat ettiğinin belirlendiğini söyledi.
Maymun çiçeği virüsü
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
AA / Murat Özgür Güvendik - Sağlık