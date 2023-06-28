Denizli'de Kurban Kesimi Sırasında Yaralanan 130 Kişi Hastanelere Başvurdu

Denizli'de kurbanlık kesmeye çalışırken yaralanan 130 kişi, kent merkezindeki hastanelerin acil servislerine müracaat etti. Kesim sırasında el, kol ve bacaklarını yaralayan yaralılar, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Denizli'de, kurbanlık kesmeye çalışırken yaralanan 130, kişi kent merkezindeki hastanelerin acil servislerine müracaat etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent merkezinde belirlediği kesim yerleri bayram namazının ardından hareketlendi.

Bazı vatandaşlar evlerinin bahçesinde kurbanını kesti.

Kurban kesimleriyle birlikte hastanelerin acil servisleri de hareketlendi.

Kesim sırasında el, kol ve bacaklarını yaralayan 130 "acemi kasap", başta Denizli Devlet Hastanesi olmak üzere şehirdeki hastanelerin acil servislerine geldi.

Yaralılar ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.