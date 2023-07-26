Üye Girişi
Haberler

Denizli'de kaybolan 100 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

Sağlık Haberleri

Denizli'nin Kale ilçesinde kayıp ihbarı üzerine arama çalışması yürütülen 100 yaşındaki Alzheimer hastası Ayşe Uram, evinden 3 kilometre uzakta yaklaşık 28 saat sonra bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen Uram, tedbir amaçlı Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Denizli'nin Kale ilçesinde kayıp ihbarı üzerine arama çalışması yürütülen 100 yaşındaki Alzheimer hastası Ayşe Uram, evinden 3 kilometre uzakta yaklaşık 28 saat sonra bulundu.

Belenköy Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde oğluyla yaşadığı evden ormanlık alana ot toplamak için çıkan Ayşe Uram'ın geri dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı merkezine yardım talebinde bulundu.

Bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 28 saattir dron destekli arama çalışması yapan ekipler, Uram'ı evinden yaklaşık 3 kilometre uzakta ormanlık alanda buldu.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Uram, tedbir amaçlı Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Bilge - Sağlık

Denizli Sağlık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title