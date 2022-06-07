Denizli'de hayatını kaybeden kişinin organları umut oldu - Haberler

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Denizli'de hayatını kaybeden kişinin organları umut oldu

AA - Sebahatdin Zeyrek - Sağlık
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Denizli'de hayatını kaybeden kişinin organları umut oldu

Denizli'de silahlı yaralama sonucu ölen kişinin karaciğer ve böbrekleri İzmir, Ankara ve Antalya'da organ bekleyen hastalara nakledilecek.

Denizli'de silahlı yaralama sonucu ölen kişinin karaciğer ve böbrekleri İzmir, Ankara ve Antalya'da organ bekleyen hastalara nakledilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 Haziran'da silahla yaralama sonucu Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan 51 yaşındaki N.K, Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesindeki 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi yetkililerince aileyle yapılan görüşmeler sonucu, N.K'nın karaciğer ve 2 böbreği İzmir, Ankara ve Antalya'dan gelen ekipler tarafından organ bekleyen hastaya nakledilmek üzere alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, bağış yapan aileye başsağlığı diledi ve organ bağışında bulundukları için teşekkür etti.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Sağlık

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