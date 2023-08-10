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Denizli'de Düğün Yemeğinde 37 Kişi Zehirlendi

Sağlık Haberleri

Denizli'de düzenlenen düğün yemeğinde 37 kişi, tavuk, pilav, kuru fasulye ve ayrandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Denizli'de dün düzenlenen düğün yemeğinde 37 kişi, tavuk, pilav, kuru fasulye ve ayrandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşların durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Denizli'nin Çivril ilçesi İyiler Mahallesi'nde dün düzenlenen düğün emeğinden sonra bazı vatandaşlar rahatsızlandı. Kusma, ishal, mide bulantısı gibi şikayetlerle hastaneye giden vatandaşların yedikleri tavuklu pilav, kuru fasulye ve ayrandan zehirlendikleri tespit edildi. Yemeğe katılan kişilerden 37 kişi hastaneye giderek tedavi altına alındı. Zehirlenen vatandaşların durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavilerin sürdüğü öğrenildi. Konuyla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Denizli Sağlık Haberler

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