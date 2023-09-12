Dengesiz Beslenme Çocukların Dikkat Süresini Kısaltıyor

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi'nden Diyetisyen Gizem Gençyürek Yılmaz, yapılan araştırmalarda dengesiz beslenen çocuklarda dikkat sürelerinin kısaldığının ve öğrenmede güçlük yaşandığının gözlemlendiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, okul çağı çocuklarına sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmanın hem obezite riskini önlemede hem de gelişimlerine katkı sağlamanın yanında ileride oluşabilecek kalp damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalık risklerini de en aza indireceğini anlattı.

Beslenme alışkanlıklarının büyük bir kısmının okul çağı yaşlarında edinildiği ve ailelere büyük görev düştüğünü ifade eden Yılmaz, "Çocuklarının yanında sağlıklı beslenerek onlara örnek olmak, uykuya öncelik verip kahvaltılarını atlamalarına izin vermemek, okul seçerken kantin ve yemekhaneleri incelemek, çocuklara sebze yeme alışkanlığı kazandırmak gelişimleri için çok önemli. Çocuklar beslenme konusunda bilinçli olmadıklarından ihtiyacı olanları değil, canının istediklerini yemek isterler. Bu durumda ailelere çok iş düşüyor. Okul çağından itibaren kazanılan sağlıklı ve doğru beslenme alışkanlığının kişinin akademik başarısına olumlu etkisi var. Yapılan araştırmalarda dengesiz beslenen çocuklarda dikkat sürelerinin kısaldığı ve öğrenmede güçlük yaşandığı gözlemleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kademeli düzenlemeler yapmak işleri kolaylaştırır"

Yılmaz, okulların açılmasının çocuklar için düzene girme fırsatı olduğunu belirterek, çocukların yaz tatilinin ardından bu duruma tekrar adapte olmakta zorlandığını, bu süre içerisinde ebeveynlerin öncelikle sabırlı davranması gerektiğini aktardı.

Kademeli düzenlemeler yapmanın hem çocuk hem de ebeveyn tarafından işleri kolaylaştıracağına vurgu yapan Yılmaz, "Örneğin, tatil döneminde çok fazla dondurma tüketen bir çocuğun elinden dondurmayı tamamen almak sağlıklı beslenme adımlarını zorlaştırır. Bunun yerine okuldan eve gelen çocuğun zaman zaman ara öğünlerine ev yapımı dondurmalar, sütlü tatlılar veya yemekten hoşlandığı besinleri eklemek tekrar sağlıklı ve düzenli yeme alışkanlığı kazanmasına yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Çantasına farklı alternatifler koyun"

Çocukları sağlıklı ve dengeli beslenmeye teşvik etmek için beslenme çantalarına her gün aynı besinleri koymak yerine farklı alternatiflere yönelmenin daha sağlıklı olacağını kaydeden Yılmaz, beslenme çantasına koyulması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Mutlaka her besin grubundan yiyecek/içecek bulundurmaya özen gösterin. Mevsimine göre sebze ve meyvelere yer verin. Enerji ihtiyaçları için sağlıklı yağ kaynakları olan kuruyemişleri ekleyin. 7-14 yaş arası en hızlı boy uzamasının yaşandığı dönemdir. Bu dönemdeki çocuklar diğer yaş gruplarına göre çok daha fazla kalsiyuma ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle beslenmelerinde mutlaka süt ürünleri yer verin. Hazır meyve suları, limonata yerine evde kendi sıktığımız meyve sularına veya sütleri tercih edin. Kek, poğaça gibi ürünleri hazır almayın, evde tam buğday unu ile hazırlayın. Kahvaltıyı evde yapmıyorsa peynirli tam buğday sandviç, tost ile ev yapımı meyve suyu koyabilirsiniz. Öğle yemeğini evde hazırlıyorsanız çantasına tavuklu ve sebzeli tam buğday sandviçi ve ayran koyun. Ara öğünleri için, taze mevsim meyvesi ile çiğ badem, fındık, ceviz gibi kuruyemişler tercih edilebilir veya ev yapımı kek ile süt güzel bir ara öğün tercihi olabilir."

Yılmaz, su tüketiminin de önemine değinerek, çocukların yanlarına mutlaka su verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.