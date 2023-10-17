Sinop'ta bir kişi su kanalına düştü. Vatandaş ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gence müdahale etti.

Dengesini kaybedip su kanalına düştü: 1 yaralı

SİNOP - Sinop'ta bir kişi su kanalına düştü. Vatandaş ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gence müdahale etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Sinop Karakum yolu üzerinde bulunan Nisi Göleti Piknik Alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B isimli şahıs gölet içerisinde bulunan kanala düştü. Vatandaş ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsı kanaldan çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.B, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.