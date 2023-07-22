Delhi Hükümeti, Bazı İlaçların Reçetesiz Satışını Yasakladı

Delhi hükümeti, Aspirin, Ibuprofen ve Diclofenac gibi ilaçların doktor reçetesi olmadan satışını yasakladı. Kararda, dang humması salgını sırasında bu ilaçların zarara yol açabileceği belirtildi.

YENİ DELHİ, 22 Temmuz (Xinhua) -- Delhi hükümeti, aralarında Aspirin, Ibuprofen ve Diclofenac'ın bulunduğu bazı ilaçların doktor reçetesi olmadan satışını yasakladı. Cuma günü alınan kararda insan kanındaki trombositlerin yıkımına yol açan bu ilaçların, dang humması salgını sırasında zarara yol açabileceği belirtildi.

Delhi hükümeti, dang hummasının önlenmesine yönelik çıkardığı tavsiye kararında dang humması gibi vektör kaynaklı hastalıkların görülme sıklığının, devam eden muson sezonunda arttığını dile getirdi.

Kararda olası dang humması salgınlarının görülebileceği söz konusu dönemde, Aspirin, Ibuprofen ve Diclofenac gibi ilaçların kullanımının "kayıtlı tıp doktorlarının yazacağı reçeteyle satılarak kısıtlanmasının" kamu yararına olduğu belirtildi.

Kararda perakende satış yapan eczacılara, bu ilaçların reçetesiz satışından derhal vazgeçmeleri tavsiyesi yapıldı.

Delhi hükümetinin tavsiye kararında, "Bu tavsiyeyi dikkate almayan perakende satış yapan eczacılara karşı katı önlemler uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Geçen iki hafta içinde Yamuna Nehri'nin taşması sonucu şiddetli su baskınlarına tanık olan başkentte vektör kaynaklı hastalığa yönelik endişeler artış gösterdi.

Delhi Sağlık Bakanı Saurabh Bharadwaj Pazar günü, başkentte vektör kaynaklı hastalıkları kontrol altında tutmaya yönelik genel hazırlıkların değerlendirildiği üst düzey bir toplantıya başkanlık yapmıştı.