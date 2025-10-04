Defne Işıkdere, Gen Tedavisi ile Sağlığına Kavuşarak Okula Başladı

İZMİR'de yaşayan SMA Tip 2 hastası Defne Işıkdere (7), Dubai'de aldığı gen tedavisinden sonra sağlığına kavuşarak ilkokula başladı. Arkadaşlarıyla el ele eğitim hayatına adım atan Defne, azmiyle dikkat çekiyor.

İzmir'in Bayındır ilçesinde yaşayan Öznur (33)-Murat Işıkdere (39) çiftinin 9 yaşındaki oğlu Rüzgar'ın ardından dünyaya gelen kızları Defne'ye 13 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Zolgensma tedavisi için 2,5 yaşındayken kampanya başlatılan Defne, tedavi için gereken 1,8 milyon doların 9 ayda toplanmasının ardından 2 yıl önce Dubai'ye gitti. Burada 3 ay boyunca gen tedavisi gören Defne, Türkiye'ye döndükten sonra fizik tedavi almaya başladı. Dubai'deki tedavinin ardından durumu iyiye giden Defne, bu yıl Sıdıka Abdülgani Güngör İlkokulu'nda birinci sınıfa başladı. Her sabah annesi ve babası tarafından okul bahçesine kadar getirilen Defne'yi arkadaşları karşılıyor. Sınıfa kadar arkadaşlarının desteği ile gelen Defne Işıkdere "Okulda harfleri öğreniyorum, arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Okula gidip, gelirken arkadaşlarım tekerlekli sandalyemi sürüyor. Okula başladığım için çok mutluyum" dedi.

'BİRÇOK TEMEL İHTİYACINI KENDİ KARŞILIYOR'

Öznur Işıkdere (33) ise kızı Defne'in ilacını almadan önce desteksiz oturamadığını ve çok hastalandığını belirtip, "Hastalanınca ciğerleri sönüyordu ve zatürreye çeviriyordu. Bu nedenle sık sık ya hastanede yatıyordu ya da yoğun bakımda kalıyordu. İlacımızı aldıktan sonra hasta olmamaya başladı. Artık zatürreye çeviren bir hastalığı yok. Yattığı yerden kendisi kalkıyor. İlaçtan önce bir bardağı alıp su bile içemiyordu. Şimdi yemeğini kendi yiyor, suyunu içiyor. Birçok temel ihtiyacını kendi karşılıyor" diye konuştu.

'DEFNE OKULA ÇOK HEVESLİ GELİYOR'

Birçok yardımsever sayesinde 1,8 milyon dolar toplandığını söyleyen Işıkdere, "Defne için sergiler açıldı, konserler düzenlendi. Birçok ilden, ilçeden destekler sağlandı. Hastalıkta kritik olan 13 kilo sınırı vardı. Defne 11,5 kiloya kadar çıktı. Diyet uygulanıyordu. Şimdi tüm bunları atlattı. Ancak geçen sene yarı zamanlı ana sınıfına gitmişti. Orada el kasları çok gelişmediği için yazıları çok silikti, bu sene de çok korktum. 'Arkadaşları nasıl davranacak, okula nasıl adapte olacak. Arkadaşlarına nasıl yetişecek' diye endişelerim vardı. Ama okulumuz çok güzel. Arkadaşları o kadar yardımsever ki hemen etrafına koşuyorlar. Defne'ye yardımcı oluyorlar. O konuda hiç gözüm arkada kalmıyor. Yazı yazma konusunda da beklediğimin çok üstünde. Tüm yazdıkları belli oluyor. Defne de okula çok hevesli geliyor. Çok mutlu" dedi.

'YOLCULUĞUNDA YANINDA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Defne Işıkdere'nin öğretmeni Ece Nur Küçükdoğan da şöyle konuştu: "Bu yıl 1'inci sınıflarda özel bir öğrencim de bizimle birlikte. Defne, akademik başarısının yanında arkadaşlık ilişkileri çok güçlü bir öğrencim. Yardımseverliğiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda verilen sorumlulukları yerine getiren, sorumluluk bilinci gelişmiş bir öğrenci. Onun yolculuğunda yanında bulunduğum için çok mutluyum. Defne sınıfa geldiği ilk günden itibaren arkadaşlarıyla çok iyi kaynaştı. Sınıf arkadaşları da ona büyük destek oldu. Onun da oynayabileceği oyunları seçiyorlar, birlikte vakit geçiriyorlar. Derslere giriş çıkışlarda, teneffüslerde ve oyunlarda arkadaşları Defne'ye yardımcı oluyor. Bu dayanışma sayesinde hem bizler hem de Defne çok şanslıyız. Özellikle birkaç arkadaşı var ki Defne'ye karşı kendilerini sorumlu hissediyorlar. Okulumuzun patika yollarında ve engelli rampasında ona destek oluyorlar. Teneffüslerde ve beden eğitimi etkinliklerinde de Defne'ye eşlik ediyorlar."