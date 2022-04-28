Darbedilen doktorun hastanedeki odası "konut dokunulmazlığı" sayıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, parfüm satışı için geldiği hastanede doktoru darbeden kişiye verilen 8 yıl 5 ay hapis cezasında hakimin, hekim odasını "Konut dokunulmazlığı" olarak değerlendirmesi dikkati çekti.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde görevli asistan doktor Osman Gazi Sağlam, 15 Ocak'ta hastaneye parfüm satışı için gelen Uğur Çalışkan tarafından hekim odasında darbedildi.

Doktor odasını kilitledikten sonra Sağlam'a saldırdığı tespit edilen sanık, tutuklandı.

Hakkında dava açılan Uğur Çalışkan, Denizli 7. Asliye Ceza Mahkemesinde 11 Mart'ta görülen karar duruşmasında, "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 8 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakim, konut dokunulmazlığını ihlal gerekçesinde ise "Suçun işlendiği yerin halka açık bir yer olmadığı, giyinip dinlenilen, kişisel eşyaların, lavabonun bulunduğu konut mahiyetinde bir alan olduğu" yönünde görüş bildirdi ve sadece bu suçtan sanığa 10 ay hapis cezası verdi.

Asistan Doktor Osman Gazi Sağlam, AA muhabirine, 16 Ocak'ta, parfüm satışı yapan bir kişinin görev yaptığı hastanedeki odasına girdiğini, uyarmasına rağmen dışarı çıkmayan bu şahsın kapıyı kilitledikten sonra kendisine saldırdığını anlattı.

Doktor odası konut dokunulmazlığı olarak değerlendirildi

Olayın ardından saldırgandan şikayetçi olduğunu dile getiren Sağlam, şöyle konuştu:

"Sanık, Denizli 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, hakaret, kasten yaralama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 8 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu tarz kararlar sevindirici. Sanık emsal olarak değerlendirilebilecek bir durumdan da ceza aldı. Bu da konut dokunulmazlığını ihlalden. Hakim, doktor odasını konut dokunulmazlığı olarak değerlendirdi. Bu konudan dolayı adli süreci yöneten hakim, savcılara teşekkür ediyorum. Adalet yerini buldu diye düşünüyorum. Bundan sonra artık bu kararlar uyarı niteliğinde olur bu tarz insanlara."

"Şifa veren ele vurulmaz"

Sağlam, bu kadar çabuk bir kararı beklemediğini dile getirdi.

Davanın yaklaşık 2 aylık bir süreç içerisinde karara bağlandığını anlatan Sağlam, "Bizim yüreğimize su serpildi. Ondan dolayı adli mercileri tebrik ediyorum. Çok hızlı ve adaletli karar aldılar. Şifa veren ele vurulmaz. Biz böyle gördük büyüklerimizden. Bizim hem milletimizin hem de dinimizin örf ve adetleri, kültürü bunu gerektirir." dedi.

Sağlık çalışanlarının canını dişine takarak gece gündüz çalıştığını ifade den Sağlam, insanlara hizmet etmekten başka bir amaçlarının olmadığını sözlerine ekledi.