D?üşükten hemen sonra hamile kalmak yeni bir araştırmaya göre riskli değil

Norveç'te yapılan bir araştırma düşük ve kürtajdan sonra yeniden hamile kalmak için şu an tavsiye edildiği gibi 6 ay beklemeye gerek olmadığı sonucuna vardı.

M?ichelle Roberts | B?BC Sağlık Muhabiri

Gerçek sağlık verilerine dayanan yeni bir araştırma, düşük yapan ya da kürtaj yaptıran bir kadının bir kaç ay içinde yeniden hamile kalmasının, şimdiye kadar düşünüldüğü gibi riski artırmadığı sonucuna vardı.

D?ünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) şu anki tavsiyesi kadının bedenine toparlanma fırsatı vermek için düşükten ya da kürtajdan sonra yeniden hamile kalmak için en az altı ay beklenmesi yönünde.

F?akat PLoS Medicine adlı tıp dergisinde yayımlanan ve 72 bin hamileliğe ilişkin verilerin analizine dayanan bir araştırma, düşükten ve kürtajdan kısa süre sonra hamile kalmanın riskli olmayabileceğine işaret ediyor.

B?ebeklerini kaybeden kadınları destekleyen gönüllü kuruluş Tommy, düşük yaptıktan sonra kendisini yeniden hamileliğe hazır hisseden bir kadının, tıbben başka bir sebep olmadıkça gebe kalmayı deneyebileceğini söylüyor.

N?orveç'te yapılan son araştırma, 2008 ile 2016 yılları arasındaki 72 bin hamileliği inceliyor ve düşükten ya da kürtajdan sonraki bir kaç ay içinde hamile kalmak ile, altı ay sonra hamile kalmak arasında önemli bir fark görülmediğini raporluyor.

N?orveç araştırmasını yürüten uzmanlar WHO tarafından verilen tavsiyenin bu veriler ışığında gözden geçirilip güncellenmesi gerektiğini, tıbben gerekmedikçe bazı çiftler için yeniden hamile kalmayı denemek için altı ay beklemenin çok uzun olabileceğini söylüyorlar.

D?ünya Sağlık Örgütü ise hamilelik sıklığına ilişkin yeni başka çalışmaların da halen devam ettiğini ve şu anki tavsiyelerini güncellemek için onların sonucunu bekleyeceğini kaydediyor.

A?ma daha önce Latin Amerika'da yapılan bir araştırma da dahil başka çalışmalar WHO'nun altı ay bekleme tavsiyesini desteklemişti.

G?enel sağlığın iyi olması çok önemli

U?zmanlar her durumda kadının genel sağlığının iyi olmasının hamile kalma şansını artırdığında hemfikirler.

H?amile kalmayı deneyen kadınlara ayrıca gebeliğin 12. haftasına kadar folik asit takviyesi almaları da tavsiye ediliyor.

F?olik asit bebeğin beyin, omurilik veya omurga bozukluklarıyla doğma riskini azaltıyor.

H?amilelikte düşük yaklaşık her beş kadından birinin yaşamları boyunca bir kez yaşayabildiği bir durum ve genellikle sebebi bulunamıyor.

B?u nedenle bir kez düşük yaptığınızda genellikle bir sonraki hamileliğin başarılı olması ihtimali yükseliyor. Art arda düşük vakaları çok daha nadir görülüyor.

Ö?nemli bir başka faktör ise duygusal sağlık.

Uzmanlar, bazı çiftlerin kendilerini yeniden hamileliğe fiziksel ve duygusal olarak hazırlayabilmek için zamana ihtiyaç duyabildiğine de işaret ederek, kişisel tercihlerin de önemli olduğunu vurguluyorlar.