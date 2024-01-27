Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesi açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu

İzmir'e bir sağlık üssü daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı: Bizim neşterimiz makas

İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi sırasında yaptığı espriyle yanında bulunanları güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle İzmir'de açıldı.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından yapılan kurdele kesimi sırasında ise renkli anlar yaşandı.

"Bizim makasımız bu"

"Evet kurdelayı kesiyoruz. Ya Allah Bismillah" diyerek hastanenin resmi olarak açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, espiriyi patlattı.

"Makaslar bugünün hatırasına kurdelayı kesenlerde kalacak. Makasları geri vermiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı kurdele kesimi sırasında yanında bulunan doktora dönüp "Bizim neşterimiz bu" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın sözleri yanındakileri ve katılımcıları da güldürdü.