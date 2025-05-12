Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Hemşireler Günü Mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesaj ile Dünya Hemşireler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden Dünya Hemşireler Günü adına mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Sağlık sektörümüzün ayrılmaz bir parçası olan, insanımıza fedakarca hizmette bulunan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü'nü tebrik ediyorum. Ülkemizin her bir bölgesindeki hastanelerde, sağlık merkezlerinde görev yapan hemşire kardeşlerime selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.