Çukurova Sağlık Turizmi Çalıştayı Adana'da Başladı

Adana'da iki gün sürecek "Çukurova Sağlık Turizmi Çalıştayı" başladı.

Adana Valiliği, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Mithat Özhan Amfisi'nde düzenlenen çalıştaya, uzman ve akademisyenlerin yanı sıra yerel yöneticiler, idari amirler, sağlık kuruluşlarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Adana'nın potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin potansiyelini kullanarak tekrar ayağa kalması gerektiğini ifade eden Köşger, turizmi çeşitlendirmenin önemine değindi.

Köşger, çalıştayın daha da ileriye taşınarak sağlık turizmi festivaline de dönüştürülebileceğine işaret ederek, "Çukurova Havalimanı'na çeşitli ülkelerden çeşitli uçuşlar almamız lazım. Sağlık turizminin en önemli unsurlarından birisi bu. İnsanlar, tedavi görecekleri hedefe aktarmasız bir şekilde ulaşmak istiyor." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer de Adana'nın köklü sağlık kurumları, güçlü üniversitesi, deneyimli hekim ve modern hastanelere sahip olduğunun altını çizdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık turizminde üstlerine düşen görevi yapacaklarını dile getiren Geçer, çalıştayın önemli çıktılar üreteceğine inandığını belirtti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da sağlık turizminin çok ciddi bir potansiyel olduğunu ifade etti.

Adana'nın da sağlık turizmi açısından ciddi potansiyeli olan bir şehir olduğunu vurgulayan Ünüvar, "Türkiye sağlık turizminde en fazla gelir elde eden 7'nci ülke. Sağlık turizmi dönüştürücü bir sektör. Sadece sağlık alanında çalışan profesyoneller ya da hastaneleri ilgilendirmiyor. O şehrin bütün potansiyelini harekete geçiriyor." diye konuştu.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş de sağlık turizminin yalnızca bir ekonomik faaliyet değil, insan kaynaklarının, kültürün, teknolojik altyapının ve vizyonun uluslararası arenadaki temsili olduğunu ifade etti.

Sağlık turizmi alanında Türkiye'nin yıllardır kayda değer adımlar attığını belirten Beriş, kentteki sağlık potansiyelinin doğru strateji, etik sorumluluk, kalite odaklılığı ve koordineli çabayla gerçek başarıya dönüşebileceğini dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da çalıştayın, şehrin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirmek ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek adına büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Amaçlarının Çukurova bölgesinin sağlık altyapısını ve uzmanlık alanlarını küresel ölçekte tanıtarak, sürdürülebilir bir sağlık turizmi modeli oluşturmak ve hasta memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak olduğunu vurgulayan Nacar, şunları kaydetti:

"Köklü sağlık kurumlarımız, modern şehir hastanemiz, üniversite hastanelerimiz ve nitelikli özel hastanelerimizle, bölgemizin sağlık üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Çalıştay sonucunda ortaya çıkacak öneriler ve eylem planları, bölgemizin sağlık turizmi potansiyelini küresel ölçekte güçlendirecek ve Adana'yı sağlık turizminin cazibe merkezi haline getirecektir."

İki gün sürecek çalıştayda, bölgesel ve ulusal sağlık turizmi potansiyeli değerlendirilecek, hizmet kalitesinin uluslararası standartlara yükseltilmesi ve paydaş işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alınacak.