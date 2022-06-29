Çukurova Devlet Hastanesi Kalp Merkezi açıldı - Haberler

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Çukurova Devlet Hastanesi Kalp Merkezi açıldı

AA - Bekir Ömer Fansa - Sağlık
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Çukurova Devlet Hastanesi Kalp Merkezi açıldı

Çukurova Devlet Hastanesi bünyesinde kalp merkezi hizmete girdi.

Çukurova Devlet Hastanesi bünyesinde kalp merkezi hizmete girdi.

Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimi Akif Küçükcan, AA muhabirine, ilde girişimsel kardiyolojik işlemin yapılabildiği kamu, özel ve üniversitede toplam 7 merkez bulunduğunu söyledi.

Kentte kamu hastaneleri bünyesinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sonra ikinci kalp merkezinin hastanelerinde hizmete açıldığını ifade eden Küçükcan, merkezde 2 ameliyathane, 5 yataklı üçüncü basamak KVC yoğun bakım, 12 yataklı ikinci basamak koroner yoğun bakım ünitesinin bulunduğunu kaydetti.

AA / Bekir Ömer Fansa - Sağlık

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