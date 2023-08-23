Çukurova Belediyesi 65 Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Fizik Tedavi Hizmeti Sunuyor

Çukurova Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz fizik tedavi hizmeti vermeye başladı. Uzman fizyoterapistler randevu ile çalışırken gerektiğinde yürüme zorluğu çeken vatandaşların evine kadar da gidiliyor.

Çukurova Belediyesi, 65 üstü vatandaşlara ücretsiz fizik tedavi hizmeti vermeye başladı. Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde oluşturulan birimde uzman fizyoterapistler yalnızca Çukurova ilçesinde değil Adana genelinde fizik tedavi hizmeti veriliyor.

Çukurova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz fizik tedavi hizmeti vermeye başladı. Uzman fizyoterapistler randevu ile çalışırken gerektiğinde yürüme zorluğu çeken vatandaşların evine kadar da gidiliyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek 65 yaş üzeri vatandaşlara ücretsiz fizik tedavi hizmeti veren fizyoterapistlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, tedavi için gelen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak verilen hizmetten memnun olup olmadıklarını sordu.

Belediye olarak önemli bir sağlık hizmeti verdiklerini belirten Başkan Çetin, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız burada 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza ücretsiz fizik tedavi hizmeti veriyor. Hemşehrimiz telefonda arayarak randevu alıyor, belirtilen saatte geliyor ve tedavisi oluyor. Ayrıca yürüme zorluğu olan, buraya gelmesi zor olan hemşehrilerimizin de ayağına gidiyoruz. Hemşehrimiz her nerede ise adresi alınıyor ve uzman ekibimiz vatandaşımızın evine giderek hizmeti veriyor."

Fizik tedavi biriminin son model cihazlarla donatıldığını ve uzman bir ekiple bu hizmetin verildiğini söyleyen Çetin, fizik tedavi hizmeti almak isteyen vatandaşların mesai saatleri içerisinde belediyenin 03222396565 numaralı telefonu arayarak 1255 dahili numaradan randevu alabileceğini açıkladı.