Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde geçen ay kurulumuna başlanan MR cihazı hizmete girdi. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, cihazın çalışmasını inceleyerek hastane yetkililerinden bilgi aldı. MR cihazının ilçeye sunacağı sağlık hizmetlerinin önemli bir adım olduğunu belirten Demirbaş, vatandaşların memnuniyetini dile getirdi.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde MR cihazı hizmete girdi.

Geçen ay kurulumuna başlanan MR cihazının hizmete girmesi dolayısıyla hastaneyi ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yetkililerden cihaz ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Hastanede doktor ve sağlık personeliyle bir araya gelen Demirbaş, MR cihazının çalışmasını ve işleyişini inceledi.

Cihazı, hastanenin bölgeye sunacağı sağlık hizmetlerinde önemli bir adım olarak değerlendiren Demirbaş, "Hastanemizde son derece modern, en son teknolojiye sahip MR cihazının hizmete girmiş olması bizleri sevindirdi. Vatandaşlarımızın çok büyük bir memnuniyeti var. Daha önceleri civar ilçelere ve Ankara merkeze gitmek zorunda kalıyorlardı, şimdi ilçemizde bu hizmeti alıyorlar." diye konuştu.

Başhekim Nevzat Kılıç da hastanenin MR cihazının hizmet girmesiyle daha donanımlı hale geldiğini belirterek, "Hasta kabulüne başladık. Günlük 25-30 hastaya çekim yapılıyor. Cihazımız son derece modern ve iyi bir cihaz." dedi.

Demirbaş, tedavi gören hastaları ziyaret ederek acil şifalar diledi.

Hastalar ve hasta yakınları da ziyaretinden dolayı Demirbaş'a teşekkür etti.