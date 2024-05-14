Üye Girişi
Haberler

ÇÜ Tıp Fakültesi'nde Kadavra Kursu Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde düzenlenen 21. Video Konferansları kapsamında kadavra kursu gerçekleştirildi. KBB Ana Bilim Dalından yaklaşık 100 uzman ve asistan doktorun katıldığı kurs, 5 ayrı konuda eğitim verdi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde düzenlenen "21. Video Konferansları" kapsamında kadavra kursu gerçekleştirildi.

ÇÜ Balcalı Hastanesi Anatomi Laboratuvarı'nda yapılan etkinliğe, Kulak Burun Boğaz (KBB) Ana Bilim Dalından yaklaşık 100 uzman ve asistan doktor katıldı.

KBB Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süleyman Özdemir'ın başkanlık yaptığı kursta, 5 ayrı konuda eğitim verildi.

Özdemir, kursun ardından yaptığı konuşmada, etkinliğin başarıyla tamamlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Sağlık

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Sağlık Güncel Haberler

Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum

Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum

 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek

Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek

 Merkez Bankası Başkanı'ndan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak

Merkez Bankası Başkanı'ndan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title