Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 virüsünün "Eris" isimli varyantının Türkiye'ye görüldüğünü açıkladı. Bunun beklenen bir durum olduğunu söyleyen Koca, endişelenecek bir şey olmadığını aktardı.

2020 yılında yaşanan pandemi ve COVID-19 salgını ile evlerimize kapanmıştık. O dönem birçok kişi bedensel ve ruhsal olarak etkileyen olay ile sokağa çıkma yasakları ve sosyal mesafe kuralları uygulanmaya başlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göreyse COVID-19 virüsünün bir başka varyantı olan Eris ülkemizde de görüldü. İşte detaylar…

COVID-19'un Eris Varyantının Türkiye'de! Pandemi başlar mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 virüsünün "Eris" isimli varyantının Türkiye'ye görüldüğünü açıkladı. Bunun beklenen bir durum olduğunu söyleyen Koca, endişelenecek bir şey olmadığını aktardı. Konuyla ilgili eski adıyla Twitter yeni adıyla X üzerinden paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca endişelenecek bir durum olmadığını bu varyantın oluşmasının beklendiğini belirtti.

Twitter paylaşımının kalanını görmek için buraya tıklayın.

Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre Eris varyantı en başından beri beklenen bir oluşumdu. Virüsün etkilerinin azalmasının ardından farklı varyantların ortaya çıkmasının beklendiğini belirten Koca, Eris varyantının şu ana kadar 9 kişide tespit edildiğini ve hepsinin aynı ilde gözetim altında tutulduklarını belirtti.

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Paylaşımının devamında ise durumun başka ülkelerde yaygın bizim ülkemizde de ortaya çıkmasının muhtemel olduğunu belirten Koca, kurallara uyarak tedbirli davranmamız gerektiğini ve özellikle kronik rahatsızlıkları olan büyüklerimizi korumamız gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili paylaşım yapan diğer kaynaklar olayın yine pandemi dönemine benzeyeceği yönünde paylaşımlar yaptılar fakat Bakan Koca tarafından yapılan açıklama durumun böyle olmadığının ve korkulacak bir durumun olmadığını gösterdi. Bahse konu olan Eris, Omicron'a göre hasta etme oranı daha düşük bir varyant. Kısacası gündelik hayatımızdaki basit hijyen kurallarına uyarak devam etmeliyiz.