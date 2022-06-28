Covid-19 döneminde 'anne depresyonu' arttı

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu'nun 'Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Tanılı Çocuklarda Covid-19 Pandemisi Sürecindeki Karşılanmamış Gereksinimler' araştırmasına katılanların yüzde 40'ında, pandemi döneminde 'anne depresyonu' geliştiği belirlendi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Tuba Eminoğlu ve ekibi tarafından kalıtsal hastalığı bulunan 0-18 yaş arası çocuk hastaların pandemi döneminde sağlık hizmetine ulaşma konusunda yaşadıkları durumları ortaya çıkarmak amacıyla araştırma yapıldı. 'Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Tanılı Çocuklarda Covid-19 Pandemisi Sürecindeki Karşılanmamış Gereksinimler' başlıklı araştırma, 17 Mart-1 Temmuz 2020'de hastanede tedavi gören 194 kalıtsal hastalığı bulunan çocuğun ebeveynleriyle gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Eminoğlu, ayrıca salgında çok büyük mücadeleler verdiklerini de dile getirerek, "Özellikle hem Türk hekimlerinin ve sağlık personellerinin olağanüstü gayretli çabaları hem Sağlık Bakanlığı'nın zamanında aldığı önlemlerle biz bu dönemi ülke olarak başarıyla atlattık ancak hepimiz bazı dersler çıkardık. Bundan sonra oluşabilecek pandemiler veya başka riskli durumlar için tele tıp sisteminin sağlık sistemimize bir an önce entegre edilmesi ve aynı zamanda yine bu destekleyici yöntemlerden evde tedavi seçeneklerinin de sağlık sistemine entegrasyonu önem taşımakta. Bu konuda zaten çalışmalar vardı fakat Covid-19 dönemi bunun önemini daha da öne çıkardı, diyebiliriz" dedi.