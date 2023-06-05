Çorumlu zabıta komiserinin kök hücre bağışı İtalya'da bir çocuğa umut oldu

Osmancık Belediyesi'nde zabıta komiseri olarak görev yapan Kazım Taş'ın 2017'de bağışladığı kök hücre, İtalya'da yaşayan bir çocuğa umut oldu. Taş, Sağlık Bakanlığı'nın TÜRKÖK Projesi çerçevesinde kök hücre bağışçısı olmuştu. Bağışının kök hücreyle tedavi edilmeyi bekleyen İtalya'da küçük bir çocuğun genleriyle eşleştiğini öğrenen Taş, büyük bir mutluluk yaşadı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Kazım Taş'ın 2017'de bağışladığı kök hücre, İtalya'da yaşayan bir çocuğa umut oldu.

Osmancık Belediyesi'nde zabıta komiseri olarak görev yapan Kazım Taş, Sağlık Bakanlığının kök hücre nakli tedavisi olması gereken hastalar için hayata geçirdiği TÜRKÖK Projesi çerçevesinde kök hücre bağışçısı oldu.

Bağışının kök hücreyle tedavi edilmeyi bekleyen İtalya'da küçük bir çocuğun genleriyle eşleştiğini öğrenen zabıta Taş, büyük bir mutluluk yaşadı. Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, duyarlılığından dolayı kök hücre donörü Kazım Taş'a teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı'na açıklama da bulunan Kazım Taş, Osmancık Belediyesinde zabıta komiseri olarak görev yaptığını hatırlatarak "2017 yılında vermiş olduğum kök hücre ile ilgili Ankara'dan arandım. Vermiş olduğum kök hücrelerin İtalya'da bir çocuğa uymuş olduğunu söylediler. Bir insana, bir çocuğa faydam olduğu için çok mutluyum. Evlat sevgisi tarif edilemez. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.

"Hastalığın rengi, ırkı olmaz"

Osmancık Kızılay Koordinatörü Osman Sivritepe de, kanın sadece kaynağı insan olan bir ürün olduğunu belirterek, "Başka yerden alamazsınız. Bu yüzden okullarımızda ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte kan bağışının artması için çalışmalar yapıyoruz. Bugün de özel bir mutluluğumuz oldu. Bundan 6 yıl önce Osmancık'tan alınan bir kök hücrenin İtalya'da bir çocuğa uydu haberini aldık. Bu bizim için mutluluk kaynağı. İnsanlarımızı amasız, fakatsız, lakinsiz kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Hastalığın hiçbir görüşü, ırkı, rengi olmaz. Biz insanlara faydalı olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bütün insanlığı seviyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sevindirici bir olay"

Osmancık'tan İtalya'ya gönderilecek kök hücre uygulamasına ilişkin süreci anlatan Çorum Kızılay Şubesi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Yasemin Çal Güloğlu da, "Kan bağışı hizmetlerine ek olarak bir de kök hücre projesi yürütüyoruz. Kök hücre bağışçılarından numuneler alıyoruz. Alınan numunelerle ileri doku çalışmaları yapılıyor, kişilerin gen haritaları çıkarılıyor. Aynı zamanda hastalarında böyle bir haritası var. Ulusal Kemik İliği Bankasına bu bilgiler kaydediliyor. Hasta ile donör arasında bir eşleşme olduğunda kişiye dönüş yapılıyor. Eşleşme ihtimali bir milyonda bir olay. Oldukça düşük bir ihtimal.

Bu eşleşme olduğunda kişi genetik ikizini bulmuş oluyor. Yani çok enteresan bir şey. Osmancıklı donörümüzün de böyle bir eşleşmesi gerçekleşti. İnşallah bağışçı olabilirse karşıdaki kişinin hayatını doğrudan kurtarmış olacak" diye konuştu.

Eşleşmeden sonraki aşamanın Sağlık Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü anlatan Güloğlu, "Sonraki süreçler hastaneler üzerinden ilerliyor ve bir kişinin hayatı kurtuluyor.

Kan bağışı alır gibi aynı yöntemle kök hücreler toplanıyor geri kalan kısım veriliyor bağışçıya. Toplanan kök hücrelerde hastaya veriliyor ve doğrudan şifasını armağan etmiş oluyoruz. Herkesi kök hücre bağışına davet ediyoruz. O kişinin 1 milyonda 1 kahramanı olabilirsiniz" şeklinde konuştu. - ÇORUM