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Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde Jandarma Astsubay Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

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Sağlık Haberleri
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Çorum'un Sungurlu İlçesi nüfusuna kayıtlı olan Jandarma Astsubay Mehmet Ali Yelmen, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da görev yapan Yelmen'in, Sungurlu Devlet Hastanesi'nde çalışan Erdal Yelmen'in oğlu olduğu belirtildi.

Çorum'un Sungurlu İlçesi nüfusuna kayıtlı, Jandarma Astsubay Mehmet Ali Yelmen (23), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da görev yapan Sungurlu ilçe nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Mehmet Ali Yelmen, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Geçen sene göreve başlayan Mehmet Ali Yelmen'in Sungurlu Devlet Hastanesi'nde çalışan Erdal Yelmen'in oğlu olduğu öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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