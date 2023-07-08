Çorum'un Osmancık ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu kadın ağır yaralandı
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Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Akören köyünde bulunan Mukadder K'ye yıldırım isabet etti. Yerde yatarken bulunan Mukadder K, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Mukadder K'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.
Çorum'un Osmancık ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.
Akören köyü Kum Ocağı mevkisinde açık arazide bulunan Mukadder K'ye (30) yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Mukadder K'yi yerde yatarken buldu.
Olay yerinde kalbi durduğu belirlenen Mukadder K, sağlık ekiplerince kalp masajı yapılarak ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine nakledildi.
Burada kalbi yeniden çalışmaya başlayan Mukadder K, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mukadder K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.