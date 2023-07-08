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Çorum'un Alaca ilçesinde yabancı uyruklu çocuk çeşme havuzuna düştü

Çorum'un Alaca ilçesinde yabancı uyruklu çocuk çeşme havuzuna düştü

Sağlık Haberleri

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu 3 yaşındaki çocuk, boş çeşme havuzuna düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi devam ediyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde boş çeşme havuzuna düşüp yaralanan yabancı uyruklu çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Onbaşılar köyünde ailesiyle yaşayan yabancı uyruklu 3 yaşındaki Cud El H, köydeki çeşmenin boş olan yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki havuzuna düştü.

Beton zemine çarparak başından yaralanan ve ihbar üzerine köye giden sağlık ekibince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Sağlık

Çorum Sağlık Haberler

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