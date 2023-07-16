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Çorum'da tarlada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

Sağlık Haberleri

Çorum'un Evciortakışla Köyü'nde bir kişinin tarlada hareketsiz yattığı ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin İpek (78) olduğu belirlenen kişinin sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. İpek'in otopside kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirlendi.

Çorum'da tarlada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Evciortakışla Köyün'de bir kişinin tarlada hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hüseyin İpek (78) olduğu belirlenen kişinin sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

İpek'in otopside kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Sağlık

Hüseyin İpek Kalp Krizi Jandarma Çorum Sağlık Haberler

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