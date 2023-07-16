Çorum'da tarlada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

Çorum'un Evciortakışla Köyü'nde bir kişinin tarlada hareketsiz yattığı ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin İpek (78) olduğu belirlenen kişinin sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. İpek'in otopside kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirlendi.