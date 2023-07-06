Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı

Akraba ziyareti için Arpaöz köyüne giden 3 yaşındaki K.S'nin, yumurta yediği sırada nefes borusuna yemek kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.