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Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan çocuk hastanede vefat etti

Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan çocuk hastanede vefat etti

Sağlık Haberleri

Ailesiyle gittiği Arpaöz köyüne nefes borusuna yemek kaçtığı için 6 Temmuz'da hastaneye kaldırılan K.S, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Akraba ziyareti için gittiği Arkaöz köyünde yumurta yerken nefes borusuna yemek kaçan K.S, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan çocuk, hastanede vefat etti.

Ailesiyle gittiği Arpaöz köyüne nefes borusuna yemek kaçtığı için 6 Temmuz'da hastaneye kaldırılan K.S, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Akraba ziyareti için gittiği Arkaöz köyünde yumurta yerken nefes borusuna yemek kaçan K.S, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Sağlık

Devlet Hastanesi Çorum Sağlık Haberler

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